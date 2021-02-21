شكرا لقرائتكم خبر عن «فاوتشي»: قد نضطر لوضع الكمامات في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي اليوم الأحد، إن من المحتمل أن يظل الأمريكيون بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022 حتى مع تخفيف قيود أخرى مفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وأضاف فاوتشي، وهو كبير مستشاري الرئيس بايدن الطبيين، خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أن حصيلة الوفيات التي تقترب منها البلاد تمثل "علامة فارقة تاريخية مروعة في تاريخ هذا البلد".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي أن يتوقع الأمريكيون أن يظلوا بحاجة لوضع الكمامات العام المقبل، قال فاوتشي: "من المحتمل أن يكون الوضع هكذا"، مضيفا أن هذا يعتمد على مستوى انتشار الفيروس في المناطق المختلفة وسلالاته المحتملة.

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي) قال فاوتشي، إن اللقاحات المتاحة حاليا تقي على ما يبدو من السلالة التي ظهرت في بريطانيا، والتي ظهرت في أنحاء الولايات المتحدة، لكنها تبدو أقل فاعلية في الوقاية من سلالة جنوب أفريقيا، وهي ليست سائدة حتى الآن في البلاد.