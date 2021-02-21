شكرا لقرائتكم خبر عن شبح "الاختراقات" يطارد "كلوب هاوس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أنباء عن تعرض التطبيق العالمي لاختراق وسرقة بيانات مستخدمين

-"التطبيق" ينفي اختراقه ويؤكد التخطيط مع شركة مختصة لتأمين البيانات

- مرصد جامعة ستانفورد: الصين وصلت لبيانات المستخدمين بسبب عيوب أمنية

-"رويترز": التطبيق رفض التعليق على تقارير حول تسريب بيانات مستخدميه

- مرات تحميل التطبيق زادت من 3.5 مليون إلى 8.1 مليون مرة خلال أسبوعين فقط

أكد تطبيق المحادثات الجديد "كلوب هاوس" أنهم يعملون على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات وذلك بعد أنباء عن تعرض التطبيق العالمي لاختراق وسرقة بيانات مستخدمين، مضيفا أنه يخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين.

و قالت وكالة "رويترز"، أن التطبيق رفض التعليق على تقارير تتحدث عن تسريب بيانات مستخدميه .

فيما قال مرصد جامعة ستانفورد، أن الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي كلوب هاوس بسبب عيوب أمنية ، وأن محتوى غرف صوتية في تطبيق كلوب هاوس تم نقله إلى خوادم .

وكانت عدد مرات تحميل التطبيق قد زادت بشكل كبير على مدار أسبوعين فقط، وفقا لتقديرات أصدرتها شركة متخصصة في تحليل البيانات.

وقالت "شركة آب آني" لتحليل البيانات المتخصصة في شؤون التطبيقات الإلكترونية إنها رصدت زيادة كبيرة في عدد مرات تحميل تطبيق المحادثة كلوب هاوس من 3.5 مليون مرة إلى 8.1 مليون مرة في الفترة من 1 إلى 16 فبراير الجاري، وفق "بي بي سي".

ولقد تصاعدت الزيادة في شعبية التطبيق الإلكتروني، الذي يشترط لتحميله على الهاتف دعوة من مستخدم فعلي له، في الفترة الأخيرة بعد أن أكد عدد من المشاهير استخدامه.

وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في عدد مرات التحميل، إلا أن عدد مرات تحميل التطبيق لا تساوي بالضرورة عدد المستخدمين.