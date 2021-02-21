شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام : الحماية الجزائية للمجتمع من أولويات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة لنيابة محافظة بيشة اليوم الأحد .

والتقى برئيس وأعضاء النيابة بالمحافظة ، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكداً على أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بمايحقق المصلحة العدلية للمجتمع.

والتقى مع قيادات القطاعات الأمنية في المحافظة، ووجه بمضاعفة الجهود المشتركة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن المجتمع السعودي مجتمع مترابط بما لديه من نسيج مجتمعي متين، والحماية الجزائية لهذا الأمر تعد من أولويات هذه الدولة المباركة.

وتعد هذه الزيارة استكمالا لجولة النائب العام على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها مؤخراً.