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كورونا حول العالم: الإصابات تصل إلى 111 مليونا و157 ألفا

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الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليونا و157ألفا و201 حالة وذلك حتى الساعة 1332 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد ، حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأظهرت البيانات أن إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه بلغ مليونين و462 ألفا و103 حالة .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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