شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تقطع الكهرباء عن الآلاف في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أن العاصفة الاستوائية "دوجيان" تسببت في فيضانات وانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في جنوب الفلبين اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إن العاصفة، كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 80 كيلومترا في الساعة، أثناء تحركها من الشمال إلى الغرب، فوق جنوب الفلبين.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في إقليمي "سامار" و"ليت" شرق البلاد، صباح غد الإثنين.

ومن المتوقع أن تحتفظ العاصفة بقوتها في الساعات الـ12 المقبلة، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية. غير أنه ليس من المستبعد بعد احتمال أن تضعف العاصفة لتتحول إلى منخفض استوائي قبل أن تصل إلى اليابسة.