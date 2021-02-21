شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يهاجم ممرضة سقطت داخل القفص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم أسد ، ممرضة بيطرية ، في حديقة الحيوان بمدينة أوسنابروك غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أن الممرضة نُقِلَتْ اليوم الأحد إلى المستشفى وذكر متحدث أن إصاباتها ليست خطيرة.

وحسب المتحدث، فإن الحادثة وقعت أثناء عمل الممرضة داخل قفص الأسود.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها حادث عمل مأساوي وأنها لن تجري تحقيقات فيها. ولم يتسن الوصول إلى إدارة الحديقة لمعرفة تعليقها على الحادث الذي لا تزال ملابساته غير معروفة بعد على نحو دقيق.