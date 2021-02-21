شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أطباء الرعاية بألمانيا: يمكن السيطرة على كورونا في الخريف.. بشرط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب جيرنوت ماركس، رئيس أطباء الرعاية المركزة الألمان، عن تفاؤله حيال إمكانية السيطرة على جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال ماركس:" إذا أمكن تطعيم كل الناس بشكل جيد قريبا، فإن من الممكن أن نسيطر على كورونا في نهاية الربع الثالث 2021 أي في الخريف".

وأضاف ماركس :" لكن هذا يتطلب أن يتم تطعيم كل الناس تقريبا، وإلا ستظهر طفرات جديدة في تلك الأثناء".

وتثير السلالة الإنجليزية لفيروس كورونا القلق، وهي تتسم بقوة عدوى أكبر بشكل ملحوظ من النوع المعروف حتى الآن. وتوقع ماركس مثل كثيرين آخرين أن تعاود أعداد الإصابات الارتفاع مرة أخرى لهذا السبب وقال :" نتوقع موجة ثالثة ولهذا فإننا نرجو أن تأخذوا التطعيم وبلقاح استرازينيكا كذلك".