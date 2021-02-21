شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: نحاصر انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن خارطة طريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، والمقرر نشرها غدا الاثنين، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات.

وقال "هناك دليل على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب المخالطين أو الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، ناجحة".