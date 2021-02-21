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وزير بريطاني: نحاصر انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن خارطة طريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، والمقرر نشرها غدا الاثنين، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات.

وقال "هناك دليل على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب المخالطين أو الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، ناجحة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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