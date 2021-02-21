البيت الأبيض: الرد على "الهجمات الإلكترونية" الروسية قد لا يقتصر على فرض عقوبات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الإدارة الأمريكية إن رد واشنطن على ما تزعم أنه "هجمات إلكترونية روسية" على البنية التحتية الأمريكية قد لا يقتصر على فرض عقوبات ضد موسكو.

وأكد جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، في مقابلة مع شبكة CBS تم نشرها اليوم الأحد: "أولا، طلبنا من استخباراتنا مواصلة عملها على تحديد (المذنبين) وأبعاد الخسائر. ونحن الآن في مرحلة التنفيذ. لقد قلت إن إعداد الرد قد يستغرق أسابيع وليس أشهرا، وسيتضمن الرد مجموعة من الأدوات منها مرئية وغير مرئية. لن تكون هي مجرد عقوبات".

وفي ديسمبر الماضي، تناقلت وسائل إعلام أمريكة مزاعم حول نجاح مجموعة من الهاكرز الروس في شن هجمات قرصنة إلكترونية على أجهزة حكومية عدة في الولايات المتحدة، بما فيها وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة.

ونفت موسكو مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل واشنطن بقرصنة المؤسسات الأمريكية.