بالمجان.. الهند تقدم عشرات الآلاف من جرعات لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، أن الهند تعتزم تقديم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالمجان لدول منطقة البحر الكاريبي التي تخلفت وراء الدول الغنية في السباق لشراء اللقاحات.



وأضافت أن الجرعات هندية الصنع للدول الأفقر تأتي بديلاً عن اللقاحات الصينية، التي كانت بكين تدفعها في جميع أنحاء المنطقة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي تخطط لتزويد 49 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأفريقيا باللقاحات - معظمها بالمجان. وحتى الآن ، وزعت الدولة 9ر22 مليون جرعة في إطار برنامج "صداقة اللقاحات".

ويُنتج معهد "سيرام" في الهند، أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم، لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينيكا".

ولم تتمكن الدول الفقيرة من التنافس على توفير اللقاحات مع الدول الأكثر ثراء التي أبرمت بسرعة صفقات مع صانعي الأدوية، وفقاً لبلومبرج.