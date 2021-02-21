بالأرقام.. ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 28 مليوناً و72 ألفاً و124 حالة بينما بلغت الوفيات الناجمة عن الوباء 497 ألفاً و568 حالة، بحسب التقديرات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وسجلت السلطات الأمريكية إجمالي 100 ألف و747 حالة إصابة وألفين و98 حالة وفاة خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة.

وباتت كاليفورنيا هي الولاية الأمريكية الأكثر تضرراً من الجائحة من حيث عدد الوفيات، بتسجيلها 49 ألفاً و46 حالة، تليها نيويورك بواقع 46 ألفاً و703 وفاة، ثم تكساس بـ42 ألفاً و32 وفاة.

وفيما يتعلق بالإصابات، فإن كاليفورنيا تأتي في الصدارة أيضاً بـ3 ملايين و525 ألفاً و599 حالة، تليها تكساس (2 مليون و591 ألفاً و564)، ثم فلوريدا (مليون و863 ألفا و707)، فنيويورك (مليون و585 ألفا و435).

ويتوقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تتجاوز حصيلة الوفيات نصف مليون في فبراير(شباط) الجاري وأن الجائحة ستتسبب في وفاة أكثر من 600 ألف شخص في الولايات المتحدة.