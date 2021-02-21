الشيخ منصور بن زايد وحميدتي يبحثان العلاقات الإماراتية السودانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان.



جاء اللقاء على هامش "معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021" الذي افتتح اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع الفريق أول محمد حمدان دقلو سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان المستجدات في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الإمارات.