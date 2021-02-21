ولي عهد ابوظبي: "آيدكس 2021" أحد أهم المنصات العالمية للصناعات الدفاعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أهمية "آيدكس 2021" لصناعة الدفاع العالمية.



واليوم، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جولة تفقدية على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع خلال الجولة على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها .

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح أحد أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها.

وأضاف أن المعرض يتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها باستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول.

وأكد أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتعرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع.

كما تبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض " آيدكس " ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.

وأعرب عن تمنياته النجاح والتوفيق لجميع العارضين والمشاركين في " آيدكس 2021 " والزائرين للمعرض.