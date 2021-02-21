شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تستحوذ على 63% من "طلبيات" بوينج المؤكدة للمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة بوينج،إن عدد الطلبيات المؤكدة للناقلات الوطنية الإماراتية من طائراتها 439 طائرة من إجمالي طلبيات - بوينج -المؤكدة في المنطقة التي تبلغ 690 طائرة،نحو 63.3%.



وقال برنارد دن رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إن شركته لديها طلبيات قائمة لأكثر من 4000 طائرة تجارية .

وأوضح برنارد دن في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشركة تلقت طلبات بقيمة 363 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما تلقت "بوينج" 184 طلبا يتعلق بالطائرات التجارية من العملاء حول العالم في حين سلّمت 157 طائرة تجارية في عام 2020.

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات "بوينج" لعام 2020 عبر جميع وحدات أعمالها بلغ نحو 58.2 مليار دولار منها 16.2 مليار دولار لبوينج للطائرات التجارية و26.3 مليار دولار لبوينج للدفاع والفضاء والأمن ونحو 15.5 مليار دولار لبوينج للخدمات العالمية.

وحول آخر مستجدات بوينج في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 ،قال برنارد دن " إن "بوينج" ستجري مناقشات مع العملاء حول المنصات المتقدمة مثل T-7 Advanced Pilot Training System وناقلة التزود بالوقود في الجو KC-46A Pegasus وطائرة الهليكوبتر الهجومية AH-64 Apache وطائرة CH-47F Chinook المتقدمة متعددة المهام والطائرة القتالية F-15EX متعددة المهام ونظام سلاح الليزر المضغوط "CLWS".

وقال،ستركز بوينج أيضاً على مجموعة الأنظمة الذاتية لديها وبخاصة Integrator ER وScanEagle لشركتنا الفرعية "إنسيتو" وWave Glider من قبل شركتنا "ليكويد روبوتكس".

ولفت إلى أن بوينج تركز خلال مشاركتها في "آيدكس 2021" على حلول الدعم والتدريب ذات المستوى العالمي وسلسلة توريدها وشبكتها اللوجستية وشراكاتها المحلية.

وقال " إن بوينج تتوقع أن تبلغ قيمة سوق خدمات الدعم الحكومي لمدة 10 سنوات "بين 2020 و2029" نحو 1.4 تريليون دولار منها 195 مليار دولار للشرق الأوسط مع تخصيص أكثر من 50% لخدمات الدفاع والأمن.

وفيما يخص قرار الإمارات برفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء، قال رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إن قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات يعد علامة فارقة مهمة نحو إعادة طائرات 737 ماكس بأمان إلى الخدمة إذ نواصل العمل مع الهيئات العامة للطيران المدني والجهات التنظيمية الأخرى وعملائنا لإعادة 737-8 و737-9 بأمان إلى الخدمة في جميع أنحاء العالم .

وحول تأثير جائحة "كورونا" على صناعة الطيران بشكل عام،قال برنارد دن " إن السفر الجوي يتسم بالكثير من المرونة ونحن على ثقة تامة في قوة السوق على المدى البعيد.

وقال : " لا تزال المخاوف المستمرة بشأن" كوفيد-19" وقيود السفر تشكل ضغطاً كبيراً على حركة الركاب ومع ذلك بالنسبة لسوق الشحن نشهد حركة لافتة مع تشغيل المزيد من طائرات الشحن اليوم مقارنة بفترة ما قبل الجائحة بسبب سعة الشحن المحدودة في طائرات الركاب سابقاً".

وتوقع برنارد دن أن يستغرق السفر قرابة الثلاث سنوات قبل العودة إلى مستويات عام 2019 مع بضع سنوات بعد ذلك للعودة إلى نموه طويل الأجل.

وتابع"حيث سنشهد الانتعاش على ثلاث مراحل،أولاً، نشهد تحسناً في حركة الطيران المحلية في دول مثل البرازيل والولايات المتحدة والهند والأسواق المحلية الكبيرة الأخرى .. ثم من المفترض أن تبدأ الأسواق الإقليمية بالتعافي مثل الرحلات الجوية داخل آسيا وأوروبا والأمريكيتين .. وفي المرحلة الأخيرة، سنصل إلى تعافي المسارات الجوية الدولية الطويلة والتي تتطلب أكبر قدر من التنسيق"

وحول دور معرضي آيدكس ونافكس في تسهيل مرحلة التعافي من كورونا لقطاع الدفاع والأمن، قال برنارد دن " إن بوينج تتطلع دائماً إلى المشاركة في معرض "آيدكس" كونه يشكل فرصة مميزة بالنسبة لنا للتواصل مع عملائنا ومناقشة الاحتياجات الأمنية للمنطقة.

وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي هناك إمكانات كبيرة للنمو لشركة بوينج من خلال تقديم القدرات الدفاعية المناسبة وتوسيع البنية التحتية والخدمات في الوقت المناسب حيث تظل منطقة الشرق الأوسط من الأسواق ذات الأولوية وعلى الرغم من التحديات الحالية، تحافظ الخدمات الحكومية وأعمال الدفاع والفضاء على زخمها واستقرارها نسبياً وما زلنا نشهد طلباً عالمياً قوياً على برامجنا الرئيسية.

وفيما يخص تعزيز التعاون بن بوينج و"ستراتا" ،قال برنارد دن " إنه في ديسمبر 2020 نجحت ستراتا في تسليم أول شحنة للمثبت العمودي لطائرات 787 لشركة بوينج في إنجاز مذهل يعكس قوة شراكتنا التي استمرت لنحو 10 سنوات وهو أيضاً شهادة على تميز المواهب الإماراتية ومدى الالتزام في صناعة الطيران في دولة الإمارات.