وزير الدفاع المصري يشارك فى فعاليات معرضي "أيدكس و نافدكس 2021"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يشارك وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الخامس عشر " ايدكس 2021" والمعرض البحرى المصاحب له " نافدكس 2021".



وتوجه وزير الدفاع المصري اليوم على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يجرى الفريق أول زكى عدة مباحثات على هامش المعرضين مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسئولين من مختلف الدول المشاركة لبحث علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات .