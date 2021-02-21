شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن "قطاع غزة سجل 128 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 197025 تعافى منهم 182458 وتوفي 2180.