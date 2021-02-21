شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 4 وفيات و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6461 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 315 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 375 ألفا وست حالات. كما لفتت إلى تسجيل 349 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 366 ألفا و.94

