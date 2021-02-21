شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا،و 417 حالة وفاة،و تماثل 16012 شخصا للشفاء، ليبلع عدد الاصابات 4 ملايين و164726 وتعافي 3 ملايين 713445 شخصا، فيما توفي 83293 شخصا حتى الآن.



واوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء، ان حالات الاصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1602) تليها سانت بطرسبورغ (996) ثم المناطق المجاورة لموسكو (735).