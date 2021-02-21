فاوتشي: الرئيس الامريكي السابق ترامب كان محظوظاً بأنه لم يمت عندما التقط فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأوبئة الأمريكيين، مستشار البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "كان محظوظا جدا" ، بأنه لم يمت عندما التقط الفيروس في أكتوبر الماضي".



وكان ترامب قد أُدخل إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري، في أكتوبر الماضي، لتلقي العلاج من العدوى التي أصابته في أكثر أوقات حملته الانتخابية حساسية.

ونقلت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، عن فاوتشي قوله إن "ترامب، بالنظر إلى سنه ووزنه، كان محظوظا بأنه لم يمت عندما التقط الفيروس في أكتوبر الماضي".

وكشف فاوتشي في حديثه إلى الصحيفة عن وجود مشكلة صحية في رئتي ترامب، وأن المسؤولين اعتقدوا بأنه سيحتاج إلى التنفس الاصطناعي قبل إدخاله المستشفى، وقال "كان من الممكن أن يقع في مرض خطير".

وأضاف "أعتقد أنه كان محظوظا جدا".

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب عمل على تشويه سمعة فاوتشي، من خلال تصريحاته وتغريداته عبر تويتر، ما جعل الطبيب هدفا لمتطرفي اليمين.

وأكد فاوتشي تلقيه وأسرته تهديدات خطيرة جراء التحريض ضده، وفقا لقناة الحرة.

وأضاف للصحيفة "حتى هذا اليوم علي أن أضطر (للاستعانة بـ) عملاء فيدراليين مسلحين يحمونني طوال الوقت".

وكان فاوتشي قد أخبر صحيفة "نيويورك تايمز" بتلقيه رسالة تطاير منها مسحوق أبيض على وجهه عندما فتحها، إلا أن الفحوصات وجدت أنها لم تكن مؤذية، لحسن حظه.

وذكرت الصحيفة أن زميلا لفاوتشي، رفض الكشف عن هويته، أخبرها بأن فاوتشي كان قد اشتكى له يوما بالقول "ليس لديك فكرة أي نوع من الثيران (..) عليّ أن أتعامل معه كل يوم".