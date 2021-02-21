15 قتيلا ومصابا في انفجار بأفغانستان

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ووقع الحادث عند العاشرة صباح أمس بالتوقيت المحلي في مدينة لاشكار جاه، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون، الذين أكدوا أن شخصا واحدا قتل، وأصيب آخرون، من بينهم مدنيون. ولم يذكر المسؤولون المحليون مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون طبيون أن شخصا واحدا قتل، وأصيب 14 آخرون في انفجار استهدف سيارة بمدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان صباح أمس، طبقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.ووقع الحادث عند العاشرة صباح أمس بالتوقيت المحلي في مدينة لاشكار جاه، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون، الذين أكدوا أن شخصا واحدا قتل، وأصيب آخرون، من بينهم مدنيون. ولم يذكر المسؤولون المحليون مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.

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