الحشد الشعبي يفرض حصارا على بلدة عراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول كردي عراقي أمس بأن الحشد الشعبي فرض حصارا على بلدة مخمور بمحافظة نينوى في شمال العراق وحولها إلى ثكنة عسكرية.

ونقل موقع «باسنيوز» أمس عن كرمانج عبدالله مسؤول فرع مخمور في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن «سيطرات ميليشيات الحشد الشعبي تمنع منذ أيام جلب أي نوع من الخضار أو الفاكهة أو المأكولات من أربيل إلى مخمور، مما تسبب بأزمة كبيرة للسكان»، مضيفا «تواصلنا مع إدارة الموصل وتحدثنا مع المحافظ ونائبه لحل هذه المشكلة».

ولفت إلى تشكيل هيئة السيطرات في العراق، وهي هيئة جديدة باشرت مهامها منذ حوالي أسبوعين، وتسببت بمشاكل كبيرة للمواطنين، موضحا أن مركز مخمور لا توجد فيه أية مشاكل، والأمر الوحيد غير الطبيعي هو كل هذه القوات غير القانونية الموجودة فيه، والتي حولت مخمور إلى ثكنة عسكرية.

وأكد أن «هذه القوات تمارس المضايقات بحق الأحزاب الكردية، ومنذ مدة يضايقون حزب الشغيلة الكردستاني ويطالبونه بإغلاق مقره وهاجموا المقر عدة مرات حتى الآن، ويحاولون إلحاق الأذي بالكرد بأي طريقة».

وأشار عبدالله إلى «فرض حصار عسكري على مخمور التي باتت أشبه بثكنة عسكرية أكثر من بلدة مدنية عامرة، والميليشيات تسيطر على كافة القرارات، ولا توجد أي صلاحيات لدى الدوائر الحكومية».