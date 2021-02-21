بعد محاولة الاغتيال.. ليبيا تكشف تطورات الحالة الصحية لوزير الداخلية فتحي باشاغا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أمين الهاشمي مستشار وزارة الصحة الليبية، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها في وقت سابق اليوم الأحد.

وقال الهاشمي إن باشاغا بصحة جيدة ولم يتعرض لأي إصابات جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ليبية بتعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بطريق جنزور في طرابلس.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن أحد منفذي الهجوم على موكب باشاغا قتل، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين.

ونقل موقع "بوابة الوسط" عن مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي قوله إن باشاغا تعرض لـ"محاولة اغتيال فاشلة في الطريق السريع باتجاه جنزور.. حيث قامت سيارة مصفحة بضرب وابل من الرصاص مما أدى لإصابة أحد حراس الوزير"، مؤكدا "مطاردة السيارة والقبض على شخصين منهم وقتل الثالث".