ماكرون يدعو لتقديم 13 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" لإفريقيا في أقرب وقتٍ

اسماعيل عبد الحي - حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الدول الغربية على تقديم 13 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى الدول الإفريقية "في أقرب وقت ممكن".

وجاءت دعوة الرئيس الفرنسي أمس الجمعة، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن عبر الفيديو من باريس، حسب "فرانس برس".

وقال ماكرون إن إفريقيا لديها 6.5 مليون عامل في مجال الصحة، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى 13 مليون جرعة لحمايتهم من كورونا.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه الكمية من اللقاح تمثل 0.43 في المائة من مخزونات الغرب من اللقاحات، إلا أنها ستحدث فرقا للدول الإفريقية التي تناضل لحماية مواطنيها.

وحذّر من أن عدم وصول الجرعات التي تعهّدت بها الدول الغنية خلال أقل من ستة إلى 12 شهرا "سيعرّض أصدقاءنا الأفارقة إلى ضغوط من قبل شعوبهم".

وتأتي دعوة ماكرون بعدما تعهّدت فرنسا مع باقي دول مجموعة السبع بمبلغ قدره 7.5 مليار دولار لدعم عملية إطلاق اللقاحات في الدول الأفقر.

وكان ماكرون قد إقترح في وقت سابق، بأن تمنح دول الغرب الثرية ما بين 3-5 في المائة من مخزوناتها من لقاحات كوفيد إلى إفريقيا.

سبوتنيك