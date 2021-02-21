"فايزر" تكشف مفاجأة بشأن "معضلة تخزين" لقاح "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركة "فايزر" أمس الجمعة، أن تخزين لقاحها ضد فيروس كورونا لا يحتاج أي مجمدات عميقة باهظة الثمن، والتي شكلت تحديا لحملات التطعيم.

وقدمت "فايزر" بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" توضح أن اللقاح مستقر عند تخزينه بين -15 و-25 مائوية، وهي درجات حرارة شائعة في المجمدات الصيدلانية والثلاجات.

وتطلب الشركة من إدارة الغذاء والدواء تحديث تصريحها للقاح للسماح بتخزين القوارير في درجات الحرارة هذه لمدة أسبوعين، كبديل أو مكمل للمجمدات الباردة.

وكانت "فايزر" قد أعلنت سابقا أنه يجب تخزين اللقاح في درجات حرارة تتراوح بين -60 و-80 مائوية، ويمكن أن تظل مخزنة في درجات الحرارة هذه لمدة 6 أشهر.

وهذه المتطلبات التي شكلت تحديات للمستشفيات الريفية والصيدليات ومواقع التطعيم الأخرى، ستصبح خيارا إضافيا إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء على التغييرات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، ألبرت بورلا إن الشركة عملت بإستمرار على إجراء دراسات "لدعم إنتاج اللقاح على نطاق تجاري، بهدف جعله متاحا قدر الإمكان لمقدمي الرعاية الصحية والأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف بورلا أنه في حال الموافقة على خيار التخزين الجديد، "فسيوفر للصيدليات ومراكز التطعيم، مرونة أكبر في كيفية إدارة إمدادات اللقاحات الخاصة بهم".

سكاي نيوز