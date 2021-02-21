اليابان تكشف عن برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر تارو كونو، الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان، اليوم الأحد، أن الحكومة ستقدم موجزاً حول برنامج تطعيم جديد ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، طبقاً لما ذكرته وكالة "جي.جي برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وكانت اليابان قد بدأت التطعيمات ضد فيروس كورونا، بدءاً بالموظفين الطبيين، الأربعاء الماضي، وتعتزم الحكومة تطعيم المسنين في أبريل المقبل.

لكن ليس هناك جدول محدد لتطعيم الأشخاص الآخرين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات اللقاحات، مما أثار قلق مسؤولي البلدية إزاء كيفية إجراء الاستعدادات.

وأضاف كونو أن الحكومة ستوسع التطعيمات لتشمل المسنين على مراحل بسبب محدودية إمدادات اللقاح.

وتستخدم حملة التطعيم في البلاد لقاح "فايزر". وكانت الشحنة الثانية من اللقاح، التي تضم حوالي 450 ألف جرعة، قد وصلت إلى مطار "ناريتا" الدولي بالقرب من طوكيو اليوم الأحد.





