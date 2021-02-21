واشنطن تبدأ التواصل مع إيران بشأن أميركيين محتجزين لديها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

قال مستتشار الامن القومي الأميركي، جاك سوليفان، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعتبر ملف الأميركيين المعتقلين في إيران أولوية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي بي أس” أن واشنطن بدأت “التواصل مع إيران فيما يتعلق بالأميركيين المحتجزين هناك”.

وأوضح سوليفان أن الرسالة التي يتم إيصالها لإيران حاليا، هي أن الولايات المتحدة لن تقبل باستمرار طهران احتجاز أميركيين بهذه الطريقة، وأن واشنطن عازمة على إعادة هؤلاء المحتجزين بسلامة لعائلاتهم.

الملف النووي

وبشأن الملف النووي الإيراني، أكد سوليفان أن واشنطن على استعداد للتفاوض مع طهران حول القيود الصارمة على البرنامج النووي.

وشدد في حديثه على أن الإدارة الأميركية الحالية عازمة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الأمر، هو العمل من خلال الأطر الدبلوماسية.

وأوضح أن الأمر ما زال مطروحا على الطاولة أمام إيران للعودة للمفاوضات الدبلوماسية.

وأشار سوليفان إلى أن طهران وبعدم ردها حتى الآن على هذا الأمر، فإنها عزلت نفسها، خاصة بعدما أصبحت “الكرة في ملعبهم”.

القرصنة الروسية

وفيما يتعلق بقضية القرصنة الإلكترونية التي اكتشفت مؤخرا، والمرتبطة بروسيا، أكد سوليفان أن رد الولايات المتحدة لن يكون مجرد عقوبات، ولكنه يتضمن أدوات ظاهرة وغير ظاهرة أيضا.

وزاد أن الرد الذي تحضره الولايات المتحدة يحتاج إلى أسابيع، لأنها ستكون عبارة عن حزمة شاملة، وليس فقط رد فعل على ما حصل.

فيروس كورونا

وحول تعامل الرئيس السابق، دونالد ترامب، مع جائحة كورونا، قال سوليفان إن إدارته “لم تتعامل مع الأزمة بالطريقة التي تستحقها، ولم يتم العمل على التنبؤ ومراقبة ما حصل خلال وباء كوفيد-19 كما ينبغي”.