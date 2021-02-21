تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية لمحاولة اغتيال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 6:50 مساءً

تعرض موكب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، لمحاولة اغتيال غربي العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد

وفي التفاصيل، اعترضت سيارة مسلحة ومصفحة طريق موكب وزير داخلية الوفاق، واشتبكت مع أفراد حمايته.

وأدى الاشتباك لمقتل شخص من المجموعة التي هاجمت موكب باشاغا. وتشير الأنباء إلى ضبط اثنين من المهاجمين.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية نجاة وسلامة باشاغا وعدم تعرضه لأذى، موضحة أن سيارة مسلحة ومصفحة قامت بإطلاق النار مباشرة على موكب الوزير من أسلحة رشاشة، أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور.

وأشار مراسل العربية في ليبيا أن باشاغا كان قد أصدر “قرارات عقابية بحق قادة بعض المجموعات المسلحة”.

وقال مصدر لوكالة “رويترز” إن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزير في غرب طرابلس، بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة.

ولاحقاً، أكدت صحيفة “المرصد” الليبية وقوع إطلاق نار كثيف في حي غوط الشعال بطرابلس، بمشاركة سيارات مسلحة بمضادات طائرات، وإغلاق الطريق السريع.

وأكدت الصحيفة التعرف على هوية القتيل في الاشتباك مع موكب باشاغا، وهو رضوان الهنقاري من مدينة الزاوية. وأضافت أنه كان يقود سيارة تحمل شعار “جهاز دعم الاستقرار” المستحدث مؤخراً من قبل رئيس حكومة الوفاق فايزر السراج.