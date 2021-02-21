الكيسر يعلن استقالته من تدريب الكوكب المراكشي

جدة - عبدالحي حسين - أعلن محمد الكيسر، في تصريح صحافي لبرنامج “الأحد الرياضي”، استقالته من تدريب الكوكب المراكشي، داعيا المكتب إلى مباشرة إنقاذ استعجالي للفريق تجنبا للسكتة.

وجاء إعلان الكيسر للاستقالة بعد الخسارة اليوم أمام سطاد المغربي بهدف دون رد، وكذا لعدم تمكن إدارة الكوكب لحد الساعة من تأهيل اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق المراكشي خلال فترة الانتقالات الشتوية، البالغ عددهم 11 لاعبا.

ويعيش الكوكب وضعية صعبة في ظل عدم تأهيل اللاعبين الجدد، وكذا توفر الفريق على 15 لاعبا فقط، ما يعقد من مأمورية رفقاء ند لحسن في باقي المباريات.

وحسب ما توصل به “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق، فإن مجلس إدارة الكوكب ينتظر الضوء الأخضر للتأشير بتأهيل اللاعبين الجدد من الجامعة، التي هي الأخرى تنتظر رد الفيفا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المستجدات الجديدة بخصوص تأهيل اللاعبين ستكون غالبا في مباراة اتحاد تمارة.

وحاول “اليوم24” الاتصال بالكيسر لتأكيد خبر استقالته من عدمها، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.