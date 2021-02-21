نشرة كورونا.. 207 إصابات جديدة و6 وفايات و621 حالة شفاء خلال 24 ساعة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و621 حالة شفاء، و6 وفايات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 481155 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1323.6 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 0.6 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 464644 حالة، بمعدل تعاف يناهز96.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات 8554 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.