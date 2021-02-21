رٸيس النادي المكناسي لـ”اليوم 24″: خبر وفاة أعضاء الخلية الإعلامية للفريق نزل علينا كالصاعقة

جدة - عبدالحي حسين - عماد الدين تزريت

لقي أعضاء الخلية الإعلامية للنادي المكناسي مصرعهم، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضهم حادثة سير وهم في طريقهم لنقل مباراة فريقهم أمام شباب قصبة تادلة.

وشدد كريم العراقي، رئيس فريق النادي المكناسي لكرة القدم، في تصريح خص به “اليوم24″، علی أن خبر وفاة أعضاء الخلية الإعلامية للفريق المكناسي نزل عليهم كالصاعقة، كون الهالكين يعتبرون قريبين من الفريق، ومن كل الطاقم سواء الإداري أو التقني وكذا اللاعبين.

وأضاف العراقي: “فاجعة وقعت هذا اليوم بوفاة أعضاء الخلية الإعلامية للفريق، قدر الله ما شاء فعل ورحمهم الله” مشيرا إلى أن الدفن سيكون بعد صلاة المغرب لهذا اليوم، وجثامينهم في طريقها الی مكناس قادمة من أزرو.

وختم العراقي حديثه بالتأكيد علی أن الخبر أثر بشكل كبير على اللاعبين والطاقم المرافق للفريق، وشكل صدمة لجميع مكوناته.