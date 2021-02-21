تحديد أولى جلسات الاستئناف في قضية الطفل عدنان بوشوف في طنجة

جدة - عبدالحي حسين - حدد تاريخ أولى جلسات مرحلة الاستئناف في قضية الطفل، عدنان بوشوف، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، في محكمة الإستئناف في طنجة.

وقال المدني بوشوف، عم الطفل الضحية، عدنان بوشوف، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عائلة الطفل المقتول، عدنان، تلقت عن هيأة الدفاع أن أولى الجلسات في مرحلة الاستئناف في هذه القضية، حددت في يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في طنجة قد أصدرت الحكم بالإعدام بالنسبة إلى المتهم الرئيسي في جريمة قتل الطفل عدنان، وأربعة أشهر حبسا نافذا بالنسبة إلى ثلاثة آخرين، لعدم تبليغهم عن الجريمة.

وكان المتهم قد توبع بـ“جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف، والاحتجاز المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة، واخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.