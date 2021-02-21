محاولات للغش في مباراة توظيف بوزارة العدل ومحاضر رسمية في حق المتورطين

جدة - عبدالحي حسين - قادت مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، وزارة العدل، اليوم الأحد، إلى ضبط حالات غش بين مجتازي مبارياتها للتوظيف.

وأعلنت وزارة العدل، اليوم، أنها، بعد مرور حوالي 20 دقيقة من انطلاق مباراتها للتوظيف، تم رصد مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحاول روادها الغش في المباراة عبر تصوير الأسئلة بالهاتف، وتلقي الأجوبة بشأنها.

وأوضحت الوزارة ذاتها أنه، بفضل مصالحها، تم اختراق المجموعات المذكورة، والاهتداء إلى أصحابها بكل دقة، ما مكن من ضبط مجموعة منهم في حالة تلبس، بعد مرور حوالي 30 دقيقة من انطلاق المباراة، إذ أنجزت في حقهم محاضر رسمية، وأحيلوا على الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأجريت، اليوم، الاختبارات الكتابية لمباراة التوظيف لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة، تخصص “تدبير المقاولات/ الأنظمة والشبكات المعلوماتية أو الشبكات والأنظمة المعلوماتية”، التي تقدم بطلب للمشاركة فيها ما مجموعه 13645مترشحا، حضر منهم 7694 مترشحا، أي بنسبة مشاركة بلغت 56 في المائة.

وأمام ما عرفته مباراة التوظيف في وزارة العدل، اليوم، أكدت هذه الأخيرة أنها ستظل حريصة على أن تمر جميع مبارياتها في جو من النزاهة، والشفافية، وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، من أجل انتقاء أجودهم، وأكفئهم لخدمة مرفق العدالة.