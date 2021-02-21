فيلم وثائقي عن ناس الغيوان في منصة عرض عالمية

جدة - عبدالحي حسين - تعرض منصة “The Criterion Collection” الأمريكية، المختصة في توزيع الأفلام الكلاسيكية، والمعاصرة، الفيلم الوثائقي للمخرج المغربي أحمد المعنوني “الحال”، الذي يتناول تاريخ المجموعة الموسيقية الشهيرة ناس الغيوان.

وقالت المنصة ذاتها حول الفيلم، الصادر عام 1981، في بلاغ صحفي، إنها تتيحه للجمهور في القريب العاجل، مضيفة أنه “مقطوعة شعر سينمائية خالصة، يوثق لسلسلة من العروض الحية، التي قدمها الموسيقيون الأربعة في المجموعة في كل من تونس، والمغرب، وفرنسا، ومناطق في الدارالبيضاء”.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن فيلم “الحال”، الذي أشرف على إخراجه أحمد المعنوني، يحكي عن المجموعة، التي تعتبر “ظاهرة محلية ببعد عالمي بفضل كلماتها المتمردة، وموسيقاها المستوحاة من الإيقاعات البربرية، وشعر الملحون، ورقصات كناوة”.

وتحول العمل الفني المذكور من المحلية إلى العالمية، نظرا إلى بعده التراثي، إذ وظف المخرج أحمد المعنوني فيه التراث الثقافي، والشعبي، والموسيقي، والغنائي، للمغرب,

وحصل “الحال” على الجائزة الأولى لـ ESEC، عام 1982، كما تم اختياره ضمن فقرة “كان كلاسيك” في مهرجان كان العالمي عام 2007، وذلك بعد إعادة ترميمه.

واختير الوثائقي “الحال” كأول فيلم يقدمه المخرج السينمائي العالمي، مارتن سكورسيزي، ليعرض في افتتاح تدشين “المنظمة العالمية للسينما”.