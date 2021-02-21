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وزير الدفاع المصري يشارك فى فعاليات معرضي "أيدكس و نافدكس 2021"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

يشارك وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة فى فعاليات معرض الدفاع الدولى الخامس عشر " ايدكس 2021" والمعرض البحرى المصاحب له " نافدكس 2021".

 

وتوجه وزير الدفاع المصري اليوم على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

 

ومن المقرر أن يجرى الفريق أول زكى عدة مباحثات على هامش المعرضين مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسئولين من مختلف الدول المشاركة لبحث علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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