مقتل 52 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية للجيش الصومالي

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

قتل 52 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، بينهم قياديان اثنان، في عمليات عسكرية للجيش الصومالي جنوب البلاد.



وبحسب إذاعة صوت الجيش الرسمية فإن العملية جرت مساء السبت وشملت 3 مناطق؛ حيث كان مسلحو مليشيات الشباب يختبئون في محافظة شبيلي السفلى.

ونجحت قوات الجيش في تدمير قواعد الشباب خلال وجود العناصر والقيادات الإرهابية في موشاني دانيغا ماجابتا الواقعة بين بلدتي جنالي وقوريولي في محافظة شبيلي السفلى.

وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راجي، في تصريحات لإذاعة صوت الجيش، إن العملية أسفرت عن مقتل زعيم حركة الشباب بجهاز الأمنيات في منطقة شبيلي السفلى وقائد جهاز الجبهات الشباب.

ولفت إلى أنه تمت تصفية أكثر من 50 عنصرا من المرافقين للقياديين الإثنين.

وأوضح الجنرال أدوا أن القياديين يدعيان معلم بخاري قائد الجبهات وحسن غني قائد الأمنيات وهما من الأجهزة الأكثر دموية في التنظيم الإرهابي المرتبط بالقاعدة.

ويعد جهاز الأمنيات الذراع المخابراتية لحركة الشباب الإرهابية بينما الجبهات تشكل القوة العسكرية الهجومية لها.

وتعهد المسؤول العسكري الصومالي بمواصلة العمليات لملاحقة الإرهابيين أيا كانت الظروف التي تمر بها البلاد.