مقتل شخص وإصابة 14 جنوب أفغانستان

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

ذكر مسؤولون طبيون أن شخصاً واحداً قتل وأصيب 14 آخرون في انفجار استهدف سيارة بمدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.



ووقع الحادث حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في مدينة لاشكار جاه، طبقاً لما ذكره مسؤولون محليون، الذين أكدوا أن شخصاً واحداً قتل وأصيب آخرون- من بينهم مدنيون.

ولم يذكر المسؤولون المحليون مزيداً من التفاصيل بشأن الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.