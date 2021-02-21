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مقتل شخص وإصابة 14 جنوب أفغانستان

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

ذكر مسؤولون طبيون أن شخصاً واحداً قتل وأصيب 14 آخرون في انفجار استهدف سيارة بمدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

 

ووقع الحادث حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في مدينة لاشكار جاه، طبقاً لما ذكره مسؤولون محليون، الذين أكدوا أن شخصاً واحداً قتل وأصيب آخرون- من بينهم مدنيون.

 

ولم يذكر المسؤولون المحليون مزيداً من التفاصيل بشأن الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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