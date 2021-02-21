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ليبيا..تسجيل 472 إصابة، و26 وفاة، وشفاء 1052 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 472 إصابة، و26 وفاة، وشفاء 1052 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 183 إصابة و870 حالة شفاء، و11 حالة وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 129 ألفًا و797 شخصًا، بينهم 12 ألفًا و326 حالة نشطة، ووفاة 2114 شخصًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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