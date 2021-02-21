العراق.. افتتاح طريق سامراء - الأنبار بعد سنوات من إغلاقه

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

افتتح نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الامير الشمري اليوم الأحد طريق سامراء - الأنبار بعد سنوات من إغلاقه.



ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن مصدر قوله إن ذلك جاء بحضور محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ومحافظ تكريت عمار جبر خليل.

ويشار إلى أن الطريق مغلق منذ 5 أعوام بعد سيطرة تنظيم داعش عليه إبان سيطرته على عدد من المدن العراقية.