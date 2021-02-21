الصحة النيابية تكشف آلية وصول لقاحات كورونا إلى العراق

بغداد - ياسين صفوان - كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، آلية وصول اللقاحات الخاصة بمعالجة فايروس كورونا إلى العراق، فيما أشارت الى أن زيادة كميات اللقاحات تحتاج الى دور سياسي كبير.



وقال عضو اللجنة غايب العميري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "زيادة عدد الاصابات والوفيات بكورونا خلال الاسبوعين الاخيرين تعد انذارا للدخول في مرحلة الخطر"، مؤكدا أنه "اصبح على الجميع سواء مؤسسات أو اشخاص الالتزام بالاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف، أن "الحكومة والمتمثلة بوزارة الصحة تعاقدت مع شركات عالمية كفايزر واسترازنيكا لاستيراد لقاحات كورونا"، مبينا أن "اللقاحات ستصل العراق على شكل وجبات".

وأشار الى أن "العراق سيتسلم 3 ملايين جرعة نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، ومن ثم ستصل الكميات الاخرى تباعا خلال مدد زمنية يتم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة والشركات".

وأوضح، أن "زيادة أو نقصان الكميات المستوردة تعتمد على العقود التي تبرم بين الجانب العراقي والشركات"، لافتاً الى أن "زيادة كميات اللقاحات الموردة يحتاج الى تحرك سياسي أكثر مما هو فني".