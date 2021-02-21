مدير صحة الكرخ: بعض الواهمين يقللون من شدة وحدة اعراض كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، الاحد، أن هناك بعض الذين وصفهم بـ"الواهمين" يقللون من شدة وحدة اعراض كورونا.

وقال الحجامي في بيان على هامش زيارة تفقدية الى مستشفى المجلس الاقتصادي في منطقة البياع إنه "في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد جراء دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي ادت الى تزايد ومضاعفة اعداد المصابين في جميع المناطق وليس في بغداد الكرخ وكربلاء والنجف حيث تم تشخيص هذه الحالات فيها".

وأضاف أن "هناك بعض الواهمين الذين يقللون من شدة وحدة الاعراض ولكن من خلال متابعاتنا اليومية لجميع المستشفيات واماكن الحجر الصحي ان الاعراض شديدة وكثير من المرضى يعانون من اعراض السلالة الجديدة".

ولفت الى أن "اهم الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الاصابة هو لبس الكمامات وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي"، مشدداً بالقول "نطمئن المواطنين ان الوضع تحت السيطرة ولدينا امكانيات اضعاف ما كانت عليه في بداية الازمة ولكن يجب علينا ان لا نستهين بالمرض حتى لا نخسر اناس اعزاء علينا".