الناتو: توسيع مهامنا في العراق سيكون وفقا لما تطلبه الحكومة العراقية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق الفريق الركن بيير اولسن اليوم الاحد ان توسيع مهام البعثة في العراق سيكون وفقا لما تطلبه الحكومة العراقية.

وذكرت مستشارية الامن القومي العراقي في بيان ان اولسن التقى اليوم بمستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي وبين له ان اي توسيع لمهام البعثة سيكون بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأضاف البيان ان اولسن اكد على دعم بعثة (ناتو) للعراق في مواجهة الارهاب والتطرف.

وبدوره قال الاعرجي ان العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي وان القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من القتال مؤكدا ان تبادل الخبرات مهم لمواجهة الارهاب والتطرف.

واوضح ان "العراق ليس جزءا من اي مشكلة اقليمية بل هو جزء من الحل" موضحا ان بلاده ستعمل على الاستفادة من خبرات (ناتو) وان تبادل الخبرات مهم لان ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ما زال يشكل خطرا حتى الان.

وقرر حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل ايام زيادة قواته في العراق لتعزيز مهامها في تدريب ودعم القوات العراقية في مواجهة تنظيم (داعش).