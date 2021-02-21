جامعة الدول العربية تدعو الاطراف الصومالية للاتفاق حول الانتخابات الوطنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت جامعة الدول العربية اليوم الاحد كافة الاطراف الصومالية الى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل الى اتفاق جامع حول سبل اجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.

واعربت الجامعة في بيان عن قلقها البالغ ازاء تصاعد اعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.

واكدت التزامها بمساندة كافة الجهود الرامية الى ايجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز امن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.

وكانت تقارير اخبارية قد افادت بوقوع تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في مقديشو امس الاول الجمعة ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.