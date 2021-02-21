مصر تصدر عملات تذكارية معدنية متداولة تكريما للأطقم الطبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدرت مصر 15 مليون قطعة عملة معدنية متداولة منقوش عليها شعار "فرق مصر الطبية" تكريما للأطقم الطبية التي تقف على الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح شريف حازم، مستشار وزير المالية المصري للشؤون الهندسية، أن العملات التذكارية الجديدة تتضمن عشرة ملايين قطعة فئة جنيه واحد وخمسة ملايين قطعة فئة نصف جنيه.

وقال حازم "الحقيقة إحنا حرصنا زي بقية الهيئات في جميع الدولة إن إحنا نكرم الفرق الطبية، كان فيه فكرتين: نشتغل على عملة تذكارية ذهب وفضة ولا نشتغل ع العملة المتداولة؟. لقينا العملة المتداولة اللي عليها شعار الفرق الطبية اللي هي بتشمل الدكاترة ورجال الإسعاف والممرضات وحتى الإداريين هتكون شعبية أكتر لأنها في إيد الناس كلها، مش لهواة العملة بس اللي بيشتروها. وبالفعل صدر القرار وأصدرنا عشرة مليون قطعة من فئة الجنيه، وخمسة مليون قطعة من فئة الخمسين قرش عليها الشعار بتاع الفرق الطبية، بحيث إنها تكون في إيد كل الناس بتبيع وبتشتري بده، فده كان فيه تنمية للوعي وتكريم شعبي أكتر للفرق الطبية".

وعبّر كثيرون عن تقديرهم لهذا الإجراء من جانب الحكومة مثل الصيدلي عبد العزيز أحمد الذي قال لتلفزيون رويترز "والله أنا حاسسها تقدير للفريق الطبي على المجهود اللي هم بذلوه خلال الفترة اللي فاتت، والمجهود اللي بذلوه خلال سنة وأكتر طول الفترة اللي فاتت والتعب اللي تعبوه والشهداء الأطباء كتير اللي استشهدوا في الفترة اللي فاتت. فربنا يرحمهم، وحاسين إن ده فعلا أقل تقدير إحنا ممكن نقدمه للفريق الطبي ع المجهود اللي بذلوه خلال الفترة اللي عدت دي".

ومع ترحيبهم بالخطوة، يرى البعض أنها غير كافية وأنه ما زال على الحكومة إظهار تكريمها واقعيا للفرق الطبية.

من هؤلاء شريف حسين، استشاري القلب والأوعية الدموية الذي يملك عيادة خاصة، والذي قال لتلفزيون رويترز "بالتأكيد هي خطوة ممتازة جدا إنه يكون فيه تقدير معنوي للأطباء وللتمريض والفريق الطبي كله بما فيهم الإسعاف، إلا إن إحنا برضه نحتاج إلى المزيد. ويعني مثلا إحنا دلوقتي كأطباء وصلنا إلى ما يقرب إلى 400 طبيب شهيد من الأطباء بسبب عدوى الكورونا، فطبعا دوت (هذا التكريم) غير كافي ونحتاج إلى المزيد من العطاء من الحكومة ومن الدولة والمساواة بين الفرق الطبية، أطباء وتمريض ومسعفين، وبين الشهداء من الجيش ومن الشرطة في جميع التعاملات".

وكذلك قال المواطن المصري مجدي شبل "العملة أقل حاجة عملوها للأطباء، وحلوة مش وحشة، بترفع من روحهم المعنوية بس يا ريت فيه حاجة أكتر من كده للشخص نفسه، له ولأسرته ولأولاده".

وطالب الطبيب حيدر إبراهيم، اخصائي أمراض الصدر، بمعاملة ضحايا كورونا من الأطقم معاملة الشهداء في الدولة.

وقال "وجود تذكار على العملة أمر أكيد مُقدر من الأطباء وأمر مشكور لجهد الدولة على إنها تعمله لكل الأطقم الطبية، ولكن التكريم اللي على أرض الواقع للأطقم الطبية هيكون أكثر تأثيرا، يعني اعتبار إنه شهداء الأطقم الطبية شهداء من الدولة، ده أمر حيكون أكثر إيجابية وأكثر تأثيرا على أرض الواقع".

وورد في بيان لوزارة المالية أن مصر اتخذت عددا من الخطوات لدعم الأطقم الطبية بينها رفع رواتب نحو 600 ألف طبيب وممرض بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.25 مليار جنيه مصري.

وسجلت مصر حتى يوم الأحد (21 فبراير شباط) ما إجماليه 177543 إصابة بفيروس كورونا و10298 وفاة.