شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. ثاني قوة عربية عسكرياً..و17 عالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أقوى جيوش العالم، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً ورقم 17 عالمياً، وفق تصنيف «غلوبال فاير باور» لعام 2021.

واعتمد موقع غلوبال فاير باور في تصنيفه على 50 عاملاً ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية. ويتم التصنيف بحسب مؤشر يعكس ازدياد قوة الجيش كلما قل الرقم، أي أن أفضل الجيوش سيكون مؤشر القوة له 0.000

وظهرت الدول العشر الأكثر قوة من ناحية جيوشها كالتالي: الولايات المتحدة، بمؤشر قوة 0.0718، روسيا، بمؤشر قوة 0.0791، الصين، بمؤشر قوة 0.0854، الهند، بمؤشر قوة 0.1207، اليابان، بمؤشر قوة 0.1599، كوريا الجنوبية، بمؤشر قوة 0.1612، فرنسا، بمؤشر قوة 0.1681، المملكة المتحدة، بمؤشر قوة 0.1997، البرازيل، بمؤشر قوة 0.2026، وباكستان، بمؤشر قوة 0.2073.

وأظهر التصنيف تركيا في المرتبة 11، إيران في المرتبة 14. وحلت إسرائيل في المرتبة 20 من التصنيف.

وحققت مصر المرتبة الأولى عربياً من ناحية قوة جيشها، وظهرت في المرتبة 13 ضمن التصنيف العالمي، متراجعة عن تصنيفها السابق. وجاءت السعودية كثاني أقوى دولة عربية عسكرياً، ورقم 17 عالمياً.

وظهرت الجزائر ضمن التصنيف 27 عالمياً، وثالث أقوى الدول العربية. واحتل الجيش الإماراتي مرتبة رابع أقوى الجيوش العربية، بحصوله على التصنيف 36 عالمياً.

أما المغرب فيظهر في المرتبة الخامسة عربياً، و53 عالمياً. وظهر العراق في المرتبة السادسة عربياً، و57 عالمياً. وكان المركز السابع عربياً من نصيب الجيش السوري، الذي جاء بالمرتبة 65 عالمياً.

وظهرت ليبيا في المرتبة الثامنة عربياً، و70 عالمياً. واحتلت الكويت المرتبة التاسعة عربياً، و71 عالمياً. وتلتها عمان في المرتبة العاشرة عربياً، و72 عالميا. وتبعتها تونس في المرتبة 11 عربياً، و73 عالمياً.

وظهر الأردن في المرتبة 12 عربياً، و74 عالميا. واعتبر التصنيف السودان الجيش رقم 13 عربياً، و77 عالمياً. وجاء اليمن في التصنيف 14 عربياً، و78 عالمياً. أما قطر فقد احتلت المرتبة 15 عربياً، و82 عالمياً

وظهرت البحرين في المرتبة 16 عربياً، و103 عالمياً. وحصل لبنان على المركز 17 عربياً، و116 عالمياً. وجاءت موريتانيا في المرتبة 18 عربياً، و126 عالمياً.