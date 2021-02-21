أمريكا: كوريا الشمالية تواصل تخصيب اليورانيوم

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وعرض الخبير النووي بيتر ماكوسكي، واثنان من الخبراء في صور الأقمار الاصطناعية التقييم في مقال لهم، تم نشره في موقع «نورث 38»، مستشهدين بصور أقمار اصطناعية لأغراض تجارية في المنشأة النووية الكورية الشمالية، والتي تم التقاطها من يناير الماضي وفبراير الحالي.وذكر الخبراء أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أنه بينما لا تزال المفاعلات النووية متوقفة، فإن محطة تخصيب اليورانيوم تواصل العمليات.
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