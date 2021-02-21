شكرا لقرائتكم خبر ترمب يعود للظهور الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أنه من المقرر أن يتحدث ترمب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بفلوريدا، الأحد 28 فبراير الحالي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس السابق، أن خطاب ترمب سيركز على «مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة». وسينطلق المؤتمر الخميس 25 فبراير.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يدلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بكلمة في مؤتمر بولاية فلوريدا، وذلك في أول ظهور علني له منذ تركه الرئاسة.وذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أنه من المقرر أن يتحدث ترمب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بفلوريدا، الأحد 28 فبراير الحالي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس السابق، أن خطاب ترمب سيركز على «مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة». وسينطلق المؤتمر الخميس 25 فبراير.

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعود للظهور الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.