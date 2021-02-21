شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي تقرير حقوقي: الحوثيون اختطفوا 1181 امرأة خلال 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثّق تقرير حقوقي انتهاكات وجرائم مروعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد النساء في اليمن خلال الثلاث سنوات الماضية.

ورصد التقرير، الصادر عن ثلاث منظمات حقوقية أمس السبت، 1181 حالة اعتقال ضد النساء في اليمن ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى ديسمبر 2020.

يمنيات يستلم مساعدات غذائية في صنعاء (أرشيفية)

وأشار التقرير، الصادر عن "تحالف نساء من أجل السلام في اليمن" و"تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن" و"المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، إلى أنه تم توثيق 274 حالة إخفاء قسري، و292 حالة اعتقال بحق الناشطات والحقوقيات ونساء من قطاع التربية والتعليم، و246 حالة اعتقال لعاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار.

ولفت التقرير إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات. وأكد التقرير أنه، وحتى الآن، تم الإفراج عن 321 معتقلة فقط، مضيفاً أن عدد المعتقلات تحت سن 18 بلغ أكثر من 293 حالة.

سيدات يمنيات في صنعاء (أرشيفية)

وذكر التقرير أن الانتهاكات بحق النساء تفاوتت بين القتل والتشويه والاحتجاز والاعتقال والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي، لافتاً إلى الاعتقالات بحق النساء اليمنيات وكذلك الأجنبيات العاملات في المجال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات لاسيما في منطقة أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة "الجماعة المسلحة"، حسب التقرير في إشارة إلى الحوثيين.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات قسراً فوراً دون قيد أو شرط، ووقف كافة الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء.

كما دعا إلى إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال.