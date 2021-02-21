شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية صومالية ترفض إشراك «فرماجو» في محادثات انتخاب رئيس جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الصومال-رويترز

قالت واحدة من حكومات الولايات الخمس في الصومال، الأحد، إنها ترفض مشاركة الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، الملقب بـ«فرماجو»، في المحادثات الهادفة إلى الخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه انتخاب رئيس جديد. وكان قادة الولايتين الاتحاديتين، بلاد بنط وجوبالاند، أعلنوا في وقت سابق من الشهر الجاري أنهم لم يعودوا يعترفون بالرئيس محمد عبدالله الذي انتهت فترة ولايته في الثامن من فبراير/ شباط.

وقال مقر الحكم في جوبالاند في بيان، مشيراً إلى الرئيس محمد عبدالله بلقبه «الرئيس المنتهية ولايته، فرماجو، يجب أن يكون خارج عملية الانتخاب. يجب ألا يكون له دور في عملية الانتخاب من أجل أن تكون هناك ثقة بها من جانب المشاركين الرئيسيين».