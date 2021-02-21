شكرا لقرائتكم خبر عن جريفيث يدين قتل طفل وجرح آخرين بنيران الحوثي في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قصف ميليشيات الحوثي منطقة سكنية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين ورجل مسن.

وشدد الأحد، على أن «الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، يجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها». وقال جريفيث في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «أدين اعتداء الأمس على منطقة سكنية في ‎تعز والذي أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين. يستحق أطفال ‎اليمن العيش بسلام وأمان».

وشدد في تغريدته التي لم يحدد فيها الجاني، على أن «الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، يجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها».

وكانت ميليشيات الحوثي قد قصفت بقذائف هاون، مساء السبت، حي «7 يوليو» في منطقة الروضة شمالي مدينة تعز. وأدى القصف إلى مقتل الطفل محمد عبد الواحد هزبر (10 سنوات)، وإصابة شقيقه وطفل آخر ومواطن، وإصاباتهم خطرة.

واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني هذه العملية التي وصفها بـ«جريمة حرب»، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل استهداف المدنيين بنيران قناصتها وبالقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين أغلبيتهم من النساء والأطفال، في ظل حصار خانق تفرضه على محافظة تعز منذ ستة أعوام‏.