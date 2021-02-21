شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو الهند يتعهدون بحشد مزيد من المحتجين خارج العاصمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارنالا (الهند): «رويترز»

احتشد أكثر من مئة ألف مزارع وعامل زراعي في ولاية البنجاب شمالي الهند، الأحد، للتنديد بقوانين الزراعة الجديدة، ودعا قادة النقابات مؤيديهم إلى الاحتشاد خارج العاصمة نيودلهي يوم 27 فبراير/شباط.

ويعتصم عشرات الآلاف من المزارعين الهنود خارج نيودلهي منذ قرابة ثلاثة أشهر للمطالبة بإلغاء ثلاثة قوانين إصلاحية، يقولون إنها ستُلحق بهم الضرر وتفيد الشركات الكبيرة.

وعرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي كانت وراء إصدار القوانين، إرجاء العمل بها، لكنها رفضت التخلي عنها، قائلة، إنها ستساعد المزارعين على بيع محاصيلهم بأسعار أعلى.

وعقد الجانبان جولات عدة من المفاوضات دون إحراز تقدم. وتعهدت نقابات المزارعين بمواصلة الاحتجاجات إلى حين إلغاء القوانين الثلاثة.